অর্ধশতাধিক স্পিডবোট নিয়ে হাওর ঘুরলেন বাবর

অর্ধশতাধিক স্পিডবোট নিয়ে হাওর ঘুরলেন বাবর
নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল থেকে হাওরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
লুৎফুজ্জামান বাবরের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার মদন উপজেলায়। তিনি নেত্রকোনা-৪ (মদন- মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরী) আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানসহ অসংখ্য মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রিয় নেতাকে পতিত স্বৈরাচারী সরকার কারাগারে আটকে রেখেছিল। বিভিন্ন মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়া হয়েছিল। ৫ আগস্টের পর সব মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মুক্ত আকাশ দেখেছেন। হাওরপাড়ের মানুষ দেখছেন।’
তার আগমনে ভাটি উপজেলা হিসেবে খ্যাত মদন-মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরীতে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে এ আনন্দের ধারা। নেতাকে বরণ করতে মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরী ও মদনের শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র তৈরি করা হয়েছে নানা রঙের তোরণ। রাস্তাঘাটে মানুষের মধ্যেও উল্লাস বইছে। চায়ের স্টল থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, মাঠঘাটে আড্ডায় শুধু বাবরের আলোচনা স্থান পাচ্ছে।’
এ সময় তার সঙ্গে জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান তালুকদার, খালিয়াজুরি বিএনপির সভাপতি আবদুর রউফ স্বাধীন, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট মাসুদ রানা চৌধুরী, জেলা স্বেচ্ছাসবেক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রব জুয়েল, ইদ্রিস আলী মোল্লা, নাজমুল হক তালুকদার আরিফ, আলী হাসান চৌধুরী পিন্টু, কায়সার রহমান শেকুল, সোকন মেম্বার, যুবদলের আহ্বায়ক এনামুল হক ছুটন, সদস্যসচিব রাজিব হোসেন পলাশ, কৃষক দলের পাণ্ডব সরকার, সহ-সভাপতি সুরুজ তালুকদার, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ফাহিম হোসেন সুমন, ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাজহারুল হক পলিন, সদস্যসচিব ইয়াসির আরাফাত হৃদয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সেখান থেকে আবদুর রব জুয়েল বলেন, ‘লুৎফুজ্জামান বাবর শুক্রবার সকাল থেকে খালিয়াজুরি মেন্দিপুর, চাকুয়া, গাজীপুর, নগর, কৃষ্ণপুরসহ ছয়টি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। বেশ কয়েকটি হাট-বাজারে পথসভা করছেন। এরমধ্যে তিনি ৬৪টি গ্রামের প্রায় ৪৩টি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। গ্রামগুলোর চারদিকে পানি থাকায় নৌযাতায়াত সহজে করা যাচ্ছে।’
খালিয়াজুরির পুরানহাটি গ্রামের কৃষক শামছুল হক এবং বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট মাসুদ রানা চৌধুরী বলেন, ‘দীর্ঘ দিন পর বাবর ভাইকে কাছে আমরা যে কি আনন্দ পাচ্ছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বাবর ভাই এ ভাটি উপজেলার প্রাণপুরুষ। দলমত নির্বিষে সবাই তার কাছে সমান। কতটুকু বড় মনের নেতা হলে সব মতাদর্শের মানুষকে সমান সুযোগ দেন। তিনি দলীয় কোন সভা-সমাবেশ না করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন। তার আগমনে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দের ধারা বইছে।’
সাবেক এ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কৃষ্ণপুরে এক পথসভায় বলেন, শুধু বাবর ভাই স্লোগান দিলে হবে না। ১৭ বছরের আগের শিশু এখন যুবক। এ যুবকদের ৩ ভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। ভালোভাবে পড়াশোনা করে, কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা করে। নামাজ পড়তে হবে সবার, নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত ও শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে।
তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করবেন। আগামীর প্রধান মন্ত্রী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আওয়ামী সরকার চরম অত্যাচার করেছে। তিনি এখনো দেশের বাহিরে উনার জন্য দোয়া চাই।
এসময় প্রায় অর্ধশতাধিক স্পিডবোট নিয়ে ৩ শতাধিক নেতাকর্মী এ গণসংযোগে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি গ্রামে শত শত মানুষ হাত নাড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানায়। দীর্ঘ ১৮ বছর পর লুৎফুজ্জামান বাবরকে দেখে উচ্ছ্বাস দেখা যায় সাধারণ মানুষের মাঝে।
এইচ এম কামাল/আরএইচ/এএসএম