বাগেরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি
বাগেরহাটের ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আটকরা হলেন- উপজেলার ব্রাহ্মণরাকদিয়া গ্রামের মুস্তাক শেখের ছেলে মাশরাফি শেখ (২২) ও একই এলাকার শেখ জাকির হোসেনের ছেলে জ্যাকি শেখ (২৮)।
স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) মাংস বিক্রেতা সাইফুল ইসলামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাইফুল ইসলামকে চুরির মালামাল উদ্ধার ও চোর শনাক্ত করার কাজে ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম সহযোগিতা করে আসছিলেন। এ খবরে শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে মাশরাফি ও জ্যাকিসহ কয়েকজন মিলে আব্দুল হালিমকে মারধর করেন। এসময় তার কাছে থাকা ৭১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন তারা। শনিবার সকাল ১০টায় ফকিরহাট বাজারের পুরানো গলিতে দেখতে পেয়ে মাশরাফি ও জ্যাকিকে গণপিটুনি দেয় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা। পরে তাদের পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, মাশরাফি ও জ্যাকির বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাচ্চু শেখ নামে এক মাংস বিক্রেতা চাঁদাবাজির অভিযোগে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বিভিন্ন সময় চাঁদাবাজির ঘটনায় তাদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। হালিমকে মারধরের ঘটনায় তাদের ক্ষোভ বেড়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পেয়ে গণপিটুনি দেন স্থানীয়রা।
ফকিরহাট মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর হোসেন বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন। রোববার (২৪ আগস্ট) তাদের আদালতে পাঠানো হবে।
