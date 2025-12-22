যে কারণে ভেঙেছিল শুভর সঙ্গে প্রেম, অবশেষে মুখ খুললেন বিন্দু
আরিফিন শুভ ও আফসান আরা বিন্দুর সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ায় শোবিজ অঙ্গনে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তারা জুটি হয়ে অনেক কাজ করেছেন। তখন তাদের মধ্যে হৃদয় দেয়া নেয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটা সময় তাদের সেই প্রেম ভেঙেও যায়। দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর এবার সেই প্রেম ও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বললেন বিন্দু নিজেই।
সাম্প্রতিক এক পডকাস্টে প্রথমবারের মতো শুভর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ নিয়ে নিজের অনুভূতি তুলে ধরেন তিনি।
ঘর ভেঙেছিল ১০ বছর আগে: বিন্দু
পডকাস্টে সঞ্চালকের প্রশ্নে কিছুটা ইতস্তত করলেও বিন্দু বলেন, কেন সম্পর্কটি ভেঙে গেছে তার স্পষ্ট কোনো উত্তর আজও তার কাছে নেই। অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম, কাজ নিয়েই ডুবে থাকতাম। দুজন মানুষের পথ যে একই জায়গায় গিয়ে শেষ হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই। আমরা কাজটাকেই পাগলের মতো ভালোবাসতাম, এর বাইরে ভাবার সুযোগই ছিল না।’
এই কথার মধ্য দিয়েই বিন্দু ইঙ্গিত দেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে পেশাগত ব্যস্ততাই তখন তাদের জীবনে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল।
‘উনিশ২০’ ওয়েবফিল্মের দৃশ্যে শুভ ও বিন্দু
সর্বশেষ ওয়েবফিল্ম ‘উনিশ২০’-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন শুভ ও বিন্দু। তাদের সেই কাজটি দর্শকের মন ছুঁয়েছে।
উল্লেখ্য, বিন্দু ২০১৪ সালে আসিফ সালাহউদ্দিন মালিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে ২০১৭ সাল থেকে আলাদাভাবে বসবাস শুরু করেন তারা। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ২০২২ সালে কাগজে-কলমে বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় তাদের।
এলআইএ