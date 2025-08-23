ফ্রিজে রান্না করা খাবারের সঙ্গে কাঁচা মাছ রাখায় জরিমানা

ফ্রিজে রান্না করা খাবারের সঙ্গে কাঁচা মাছ রাখায় জরিমানা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অস্বাস্থ্যকর শিশু খাদ্য উৎপাদন ও রেস্টুরেন্টে ভেজাল খাদ্য পরিবেশনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় শহরের দুর্জয় মোড় বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চলে।
নিরাপদ খাদ্য আইনে সংক্ষিপ্ত বিচারিক প্রক্রিয়ার (সামারি ট্রায়াল) মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম। এসময় কিশোরগঞ্জ জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো. আশরাফুল ইসলাম তালুকদার ও জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব শংকর চন্দ্র পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জানা যায়, ভৈরব উপজেলার দুর্জয় মোড় বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত আল আজিজিয়া হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ফ্রিজে রান্না খাবারের সঙ্গে কাঁচা মাছ রাখায় প্রতিষ্ঠানের মালিককে এক লাখ টাকা ও শহরের স্টেডিয়ামে সংলগ্ন এলাকায় অস্বাস্থ্যকর শিশু খাদ্য উৎপাদনের দায়ে প্রতিষ্ঠান মালিককে এক লাখ জরিমানা করা হয়। এসময় বিপুল পরিমাণ অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর শিশু খাদ্যদ্রব্য জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম জানান, ফ্রিজে রান্না করা খাবারের সঙ্গে কাঁচা মাছ রাখা ও অনুমোদনবিহীন প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর শিশু খাদ্য উৎপাদনের দায়ে ভৈরবে দুটি প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ খাদ্য আইনে সংক্ষিপ্ত বিচারিক প্রক্রিয়ার (সামারি ট্রায়াল) মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত পরিচালনা করেন ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
রাজীবুল হাসান/এমএন/এএসএম