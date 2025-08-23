ফসলি জমিতে ইউপি চেয়ারম্যানের মাছের ঘের নির্মাণের চেষ্টা

ফসলি জমিতে ইউপি চেয়ারম্যানের মাছের ঘের নির্মাণের চেষ্টা
মাদারীপুরের ডাসারে কৃষকদের ফসলি জমিতে মাছের ঘের বানানোর চেষ্টা করছেন এক ইউপি চেয়ারম্যান। এ ঘটনায় মাদারীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হলে ১৪৪ ধারা জারি কর হয়।
স্থানীয় ও কৃষকদের অভিযোগ, উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের গোপালসেন, কালাইতলা, জীনবাড়ি মৌজার প্রায় ৮০ একর জমিতে ধান উৎপাদন করেন কয়েকশ কৃষক। সেখানকার কিছু জমি ভাড়া নেন ডাসারের ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল করিম শিকদার। এরপর তিনি ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি খনন করে মাছের ঘের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় কৃষকরা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দেন।
বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব পান ডাসার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মিল্টন বিশ্বাস। পরে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ডাসার উপজেলা প্রশাসনের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, অভিযোগের ৭৫-৮০ একর জমির মধ্যে ৩৫-৪০ একর জমি নষ্ট করে ড্রেজার ও ভেকু দিয়ে মাটি খননে মৎস্য খামার বানানো হলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এরপর উপজেলা প্রশাসন চেয়ারম্যানকে মাটি কাটা বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান মাটি কাটা বন্ধ করেননি। পরে মাদারীপুর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হানিফ মোল্লা নামে এক ভুক্তভোগী কৃষক অভিযোগ দেন। এরপর ১৮ আগস্ট ১৪৪ ধারা জারি করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আল নোমান। এ সময় আদালত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ডাসার থানা পুলিশকে নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে উপজেলা ভূমি সহকারী কমিশনারকে ২৩ সেপ্টেম্বর ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।
কৃষক হানিফ মোল্লা বলেন, আমার জমিতে ইউপি চেয়ারম্যান জোর করে মাছের ঘের নির্মাণের চেষ্টা করছেন। এতে ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আমি ও আমার পরিবার না খেয়ে মারা যাবো।
স্থানীয় বাসিন্দা শাহীন মাতুব্বর বলেন, ২৫ বছর ধরে আমার বাবা শাহেব আলী মাতুব্বর ব্লক করে ধান উৎপাদন করে আসছেন। পরে আমরাও ধান চাষাবাদে করে জীবিকা নির্বাহ করি। কিন্তু চেয়ারম্যান রেজাউল করিম শিকদার মাছের ঘের নির্মাণ করলে আমাদের পরিবারের দুর্দশা নেমে আসবে।
সুজন মাতুব্বর বলেন, এখানে মাছের ঘের হলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন হবে। এতে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। আমরা চাই না এখানে মাছের ঘের করা হোক। প্রশাসনের কাছে আকুল আবেদন যাতে দ্রুত এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়।
ডাসার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম শিকদার বলেন, আমি কয়েকজন কৃষকের জমি ভাড়া (লিজ) নিয়েছি। তাদের ওই জমিতে তেমন কোন ফসল হয় না। তাই কৃষকদের মতামত নিয়ে জমি ভাড়া করে সেখানে ভেকু দিয়ে মাটি কেটে মাছের ঘের নির্মাণের চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজ শুরুর পরপর একের পর এক বাধা আসছে। তাই কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছি।
ডাসার থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুবির চন্দ্র সূত্রধর বলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ডাসার থানায় চিঠি দেওয়া হয়। পরে পুলিশ গিয়ে ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি করে। দুইপক্ষকে আইন মেনে থাকতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে ডাসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সাইফ-উল-আরেফীন বলেন, ফসলি জমিতে মাছের ঘের নির্মাণের কোনো বিধান নেই। কৃষকদের কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনকে কৃষি কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/এএসএম