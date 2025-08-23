টেকনাফের ১২ জেলেকে আটক করেছে আরাকান আর্মি
কক্সবাজারের টেকনাফের ১২ জেলেকে নাফ নদী থেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। আটক জেলেরা সাগর থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরের দিকে নাফ নদীর মোহনা টেকনাফ নাইক্ষ্যং দিয়া ওপারের মিয়ানমার সীমান্তের অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
আটকরা হলেন- টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা মো.আলি আহমদ (৩৯), মোহাম্মদ আমিন (৩৪), ফজল করিম (৫২), কেফায়েত উল্লাহ (৪০), সাইফুল ইসলাম (২৩), সাদ্দাম হোসেন (৪০), মো. রাসেল (২৩), মো. সোয়াইব (২২), আরিফ উল্লাহ (৩৫), মোহাম্মদ মোস্তাক (৩৫), নুরুল আমিন (৪৫) এবং বাকি একজনের নাম পাওয়া যায়নি।
রহমত উল্লাহ নামে এক জেলে জানান, শনিবার টেকনাফ নাইক্ষ্যংদিয়া নাফনদীর মোহনা এলাকা থেকে শাহপরীর দ্বীপ এলাকার ১২ জেলে সাগর থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে আরাকান আর্মি নৌকাসহ তাদেরকে আটক করে নিয়ে গেছেন। আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে তাদের আটক করেন। মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্ত নাইক্ষ্যংদিয়া নামক স্থানে আরাকান আর্মির সদস্যদের অবস্থান থাকে।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, শাহপরীর দ্বীপের নাইক্ষ্যংদিয়া মোহনা মিয়ানমার সীমান্তের অংশ থেকে ১২ জেলেকে আরাকান আর্মি আটক করেছে শুনলাম। যতটুকু জেনেছি তারা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করার কারণে তাদের আটক করেছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জিকেএস