মাওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় মামলা

মাওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় মামলা
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের হরিপুরে মাওলানা ভাসানী সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগের তার চুরির ঘটনায় সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল হাকিম আজাদ শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
এর আগে বুধবার (২০ আগস্ট) সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এসময় সেতু কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে গিয়ে দেখেন সংযোগ তার চুরি হয়ে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে জেনারেটর দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হয়। তবে সন্ধ্যায় দর্শনার্থীরা তিস্তা সেতু দেখতে এসে পড়েন বিড়ম্বনায়। সেতুর শোভাবর্ধনের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে না ওঠায় ওই এলাকায় যানজট তৈরি হয়।
এদিকে বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ভাইরাল হয়। পরে সেতুর সিকিউরিটি ইনচার্জ নুর আলম বাদী হয়ে শুক্রবার রাতে মামলা করেন। তবে মামলায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, ৫ লাখ ১০ হাজার টাকার সংযোগ তার চুরি হয়েছে।
গাইবান্ধার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন, সেতুর ওপর ও আশপাশের শোভাবর্ধনের বিদ্যুতের সংযোগ তার যারা চুরি করেছে তারা সাধারণ চোর নয়। তবে আগামী দিনে যাতে আর চুরি না হয় সেজন্য পুলিশসহ আমরাও চেষ্টা করছি।
