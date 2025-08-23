পঞ্চগড়ে বালুভর্তি ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্রের মৃত্যু

পঞ্চগড়ে বালুভর্তি ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্রের মৃত্যু
পঞ্চগড়ে বালুভর্তি ট্রাকের চাপায় রাকিব (১০) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এসময় শাকিল ইসলাম (২২) নামে তার খালাতো ভাই আহত হন। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা সদরের ধাক্কামারা ইউনিয়নের লাঠুয়াপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত রাকিব ওই ইউনিয়নের অমরপুর এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে ও দোমনি সরকার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শনিবার দুপুরে নিহত রাকিব তার খালাতো ভাই শাকিলের সঙ্গে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। লাঠুয়াপাড়া এলাকায় বালুভর্তি একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় তারা। একপর্যায়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় রাকিব। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ও তার সহকারী ট্রাকটি রেখে পালিয়ে যান।
সদর থানার উপ-পরিদর্শক মুন্না সরকার বলেন, স্থানীয়দের সহযোগিতায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ প্রাথমিক সুরতহাল শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সফিকুল আলম/এমএন/জিকেএস