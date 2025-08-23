মেঘনায় ভেসে আসা হরিণ উদ্ধার

  2. দেশজুড়ে

ভোলায় মেঘনা নদীতে ভাসত থাকায় একটি হরিণকে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। পরে হরিণটিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মঙ্গর শিকদার লঞ্চঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে হরিণটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে লালমোহন উপজেলার ধলীগোরনগর ইউনিয়নের মঙ্গর শিকদার লঞ্চঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে একটি হরিণ ভাসতে দেখেন তারা। এ খবর ছড়িয়ে পরলে হরিণটিকে একনজর দেখতে ভিড় জমায় জনতা। পরে স্থানীয়রা পুলিশের খবর দেন।

লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ হরিণটি লালমোহন থানায় নিয়ে আসে। হরিণের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

