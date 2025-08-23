সাতক্ষীরায় বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে নেমে প্রাণ গেলো যুবকের

সাতক্ষীরায় বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে নেমে প্রাণ গেলো যুবকের
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে গোসল করতে নেমে মারুফ হোসেন (১৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মারুফ উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের কলাবাড়ী এলাকার কামরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি কাঁকড়া হ্যাচারিতে দিনমজুরের কাজ করতেন।
স্থানীয় রুস্তম আলী জানান, দুপুরে মারুফ হোসেনসহ তিন বন্ধু মিলে বাড়ির পাশে একটি পুকুরে গোসল করছিল। একপর্যায়ে বন্ধুদের অজান্তে মারুফ ওই পুকুরের সিঁড়িতে আটকে যায়। অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গী মারুফকে দেখতে না পেয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করে। না পেয়ে তাদের ডাক-চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসে। স্থানীয়রা এসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে ওই পুকুরের সিঁড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাকির হোসেন বলেন, দীর্ঘ সময় মারুফ পানিতে তলিয়ে থাকার কারণে মৃত্যুবরণ করে।
শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, তার বাবার লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
