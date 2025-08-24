কুমিল্লায় অস্ত্র নিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের ২ গ্রুপের মহড়া, গ্রেফতার ২৭

কুমিল্লায় অস্ত্র নিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের ২ গ্রুপের মহড়া, গ্রেফতার ২৭
কুমিল্লা নগরীতে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের প্রধানসহ ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে সুইস গিয়ার ও ছোরাসহ দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর ধর্মসাগর পাড় থেকে সিডি এক্স গ্রুপের গ্যাংলিডার ইফতি ও রানির দিঘির পাড় থেকে আরডি এক্স গ্রুপলিডার সাইমুনের নেতৃত্বে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২৭ কিশোরকে গ্রেফতার করে।
ওসি মহিনুল ইসলাম আরও বলেন, এ সময় তাদের কাছ থেকে সুইচ গিয়ার, ছোরা চাকু ও লোহার রডসহ বিভিন্ন অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/বিএ