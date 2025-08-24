পাবনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন যুবদল নেতা নিহত

পাবনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন যুবদল নেতা নিহত
পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মেহেদী মাসুদ পাভেল (৩৫) নামের এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে ইউনিয়নের ইসলামপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম।
নিহত যুবদল নেতা পাভেল ইসলামপুর গ্রামের মৃত মোসলেম মাস্টারের ছেলে। তিনি গয়েশপুর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আহত ব্যক্তি একই এলাকার আব্দুর সবুর মোল্লার ছেলে সজীব মোল্লা ওরফে ইমরান (২৪)। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মাদক ব্যবসা ও পূর্ববিরোধ নিয়ে জনি, জুয়েল, নজরুল, মফিজ উদ্দিন, ময়েজ উদ্দিন প্রামাণিক, তৌফিক উদ্দিন, আশরাফ আলী, লিয়াকত ও দুলালদের সঙ্গে যুবদল নেতা পাভেলের বিরোধ ছিল। এর জেরে শনিবার রাত ১০টার দিকে ইসলামপুর বাজারে তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে পাভেল ও ইমরানকে কুপিয়ে জখম করা হয়।
পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিতে গেলে পথেই মারা যান যুবদল নেতা পাভেল। গুরুতর আহত ইমরানকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
এ ব্যাপারে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইলিয়াস আহমেদ হিমেল রানা বলেন, পাভেল ছেলে হিসেবে খুবই ভালো ছিল। নিয়মিত নামাজ-কালাম আদায় করতো। ওই এলাকায় একটি পক্ষ মাদক বিক্রি করতো। তাতে পাভেল বাধা দেওয়ায় তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে জেনেছি। অবশ্যই এ হত্যার বিচার হতে হবে।
এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম বলেন, পূর্ব শত্রুতার জেরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পরে বিস্তারিত জানা যাবে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/বিএ