আজমিরীগঞ্জে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

আজমিরীগঞ্জে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও শিবপাশা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান তফছির মিয়াকে (৭০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার শিবপাশা সবুজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাকে বানিয়াচং থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, তফছির মিয়া জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীদের দমনে সক্রিয় ছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্ট বানিয়াচংয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় ৯ জন শহীদ হন।
এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিনি অন্যতম আসামি। মামলা দায়েরের পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। শনিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/বিএ