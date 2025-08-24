চিকিৎসকসহ চারজনের নামে মামলা
চুয়াডাঙ্গায় ভুল অস্ত্রোপচারে গুরুত্বপূর্ণ নাড়ি কেটে ফেলার অভিযোগ
চুয়াডাঙ্গার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর অন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ নাড়ি কেটে ফেলার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্লিনিক মালিক ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবার। বর্তমানে ওই রোগী রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভুক্তভোগীর বাবা নজরুল ইসলাম বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) চুয়াডাঙ্গা আদালতে তিনি মামলাটি দায়ের করেন।
মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন—চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন দেশ ক্লিনিকের পরিচালক হাসিবুল হক শান্ত, ম্যানেজার ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মশিউর রহমান ও সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. এহসানুল হক তন্ময়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১২ জুন চুয়াডাঙ্গা শহরের হাসপাতাল রোডের দেশ ক্লিনিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার রামনগর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মিনারুল ইসলামের অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন করা হয়। অপারেশনের দুই দিন পর ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। তবে অবস্থার অবনতি হলে তাকে পুনরায় একই ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নেওয়ার চেষ্টায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধা দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।
৪ আগস্ট স্বজনদের সহায়তায় মিনারুলকে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানান, রোগীর পায়ুপথের নাড়ি কেটে ফেলা হয়েছে। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ঘটনার পর ভুল চিকিৎসার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রথমে ১ লাখ এবং পরে ২ লাখ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তবে পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করে।
অভিযোগ অস্বীকার করে দেশ ক্লিনিকের পরিচালক হাসিবুল হক শান্ত বলেন, রোগীকে যথাযথ চিকিৎসাই দেওয়া হয়েছে। ভুল অপারেশন হলে দুই-এক দিনের মধ্যেই জটিলতা দেখা দিত।
শান্ত আরও বলেন, চিকিৎসকের প্রাথমিক ধারণা, রোগীর বমির কারণে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের নাড়ির বাঁধন খুলে এ জটিলতা হতে পারে।
হুসাইন মালিক/এমআরএম