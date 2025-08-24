বগুড়ায় ৫৭৭ বস্তা চাল উদ্ধার

বগুড়ায় ৫৭৭ বস্তা চাল উদ্ধার
প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা একটি ট্রাকভর্তি ৫৭৭ বস্তা চাল উদ্ধার করেছে বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চক্রের মূলহোতা ট্রাকচালকসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া চালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা।
শুক্রবার রাতে বগুড়া সদর উপজেলার এরুলিয়া ইউনিয়নের সিল্কিবান্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবি পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তারা হলেন- ট্রাকচালক মো. আবদুর রশিদ (৫২), হেলপার মো. সোহেল রানা (৩১) এবং তাদের সহযোগী মো. রঞ্জু (৩১)।
শনিবার (২৩ আগস্ট) জেলা পুলিশের মিডিয়া মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান জানান, গত ১৯ আগস্ট দিনাজপুরের হিলি থেকে ৫৭৭ বস্তা ‘সম্পা কাটারি চাল’ ঢাকার আশুলিয়া পাঠানোর জন্য একটি ট্রাক ভাড়া করা হয়। কিন্তু চালক ও হেলপার ট্রাকসহ চাল আত্মসাৎ করে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ২২ আগস্ট দিনাজপুরের এক পরিবহন ব্যবসায়ী বগুড়া সদর থানায় মামলা করেন। এরপর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত শুরু করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা চুক্তিভিত্তিক পরিবহনের নামে বিভিন্ন পণ্য আত্মসাৎ করে আসছিলেন। তাদের মধ্যে রঞ্জুর বিরুদ্ধে ছয়টি, রশিদের বিরুদ্ধে একটি এবং সোহেল রানার বিরুদ্ধে একটি মামলা আগে থেকেই বিচারাধীন রয়েছে। গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
