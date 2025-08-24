  2. দেশজুড়ে

ইউএনওর বাসভবনে হামলা: গ্রেফতারের পর বহিষ্কার ছাত্রদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ইউএনওর বাসভবনে হামলা: গ্রেফতারের পর বহিষ্কার ছাত্রদল নেতা

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আজাদুর রহমান সুজনকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার (২৩ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ইটনা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আজাদুর রহমান সুজনকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আরও পড়ুন-

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আজাদুর রহমান সুজনের সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৩ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শতাধিক লোকজন ইটনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনে হামলা চালিয়ে গেইট ভাঙচুর, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও আনসার সদস্যদের মারাত্মক জখম করে। পুলিশ পৌঁছালে তাদের ওপরও হামলা হয়। পরদিন আনসার সদস্য বাদী হয়ে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ ২০০-৩০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন (মামলা নং-০২/২০২৫)। এই মামলায় র‍্যাব ২৩ আগস্ট রাত দেড়টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বনানী মোড় থেকে মামলার ৪ নম্বর আসামি ইটনা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আজাদুর রহমান সুজনকে গ্রেফতার করে।

এসকে রাসেল/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।