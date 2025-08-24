বিএনপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে বললেন সাবেক এমপি

বিএনপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে বললেন সাবেক এমপি
দলীয় কর্মীদের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার কয়লা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে ও সন্ধ্যায় লাঙ্গলঝাড়া বাজারে স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত পৃথক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।
এসময় তিনি বলেন, আপনারা মনে রাখবেন, শুধু বিএনপি সমর্থকদের ভোটে কিন্তু আমরা নির্বাচিত হতে পারব না। সাধারণ জনগণের ভোটেই আমাদের নির্বাচিত হতে হবে। আজকের সম্মেলনের মাধ্যমে যারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ও যারা ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন, আপনাদেরকে প্রত্যেকটি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধানের শীষে ভোট চেয়ে বিএনপিকে জয়যুক্ত করতে হবে।
কয়লা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আতিয়ার রহমান ও লাঙ্গলঝড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকী স্ব স্ব ইউনিয়নের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।
উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক তামিম আজাদ মেরিনের সঞ্চালনায় সম্মেলন দুটিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হাসান হাদী, কলারোয়া উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব মোল্যা, কলরোয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক মুখপাত্র রইস উদ্দিন, আশরাফ হোসেন, রবিউল ইসলাম রবি, শেখ আব্দুল কাদের বাচ্চু প্রমুখ।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/এমএস