  2. দেশজুড়ে

কয়েলের আগুনে পুড়ে মারা গেলো কৃষকের গরু-ছাগল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
কয়েলের আগুনে পুড়ে মারা গেলো কৃষকের গরু-ছাগল

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে ভয়াবহ অ‌গ্নিকা‌ণ্ডে দরিদ্র কৃষকের তিনটি গরু ও একটি ছাগল পুড়ে মারা গেছে। রোববার (২৪ আগস্ট) ভোরে উপজেলার ভাঙ্গামোড় ইউনিয়নের রামরাম সেন গ্রামের কৃষক শামসুল হকের গোয়ালঘরে কয়েল থেকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

এতে প্রায় তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্ত‌ভোগী প‌রিবারের।

জানা গেছে, শামসুল হক প্রতি‌দি‌নের ম‌তো মশা তাড়ানোর জন‌্য তার গোয়ালঘ‌রে ক‌য়েল জ্বা‌লি‌য়ে দেন। রোববার ভোররা‌তে কয়েল থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে আগুন গোটা গোয়ালঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় গবাদিপশুগুলো আগু‌নে পু‌ড়ে মারা যায়।

ভাঙ্গামোড় ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শামসুল হক একজন গরীব কৃষক। তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।

রোকনুজ্জামান মানু/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।