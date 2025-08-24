  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ইলিশের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তর

চাঁদপুরে ইলিশের বাজার নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে চাঁদপুরের সবচেয়ে বড় ইলিশ অবতরণকেন্দ্র বড় স্টেশন মাছঘাটে এই অভিযান চালায় সংস্থাটি।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় মাছঘাটে উপস্থিত সব ইলিশ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হয় ও ব্যবসায়ীদের মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। অভিযানে জেলা মৎস্য অফিসের কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ইলিশের বাজারে অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা ও ব্যবসায়ীদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

তবে অভিযানে বাজারে ইলিশের দাম কমেনি বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা। স্থানীয় ক্রেতারা অভিযোগ করেন, বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইলিশ থাকলেও ব্যবসায়ীরা ‘মাছের সংকট’ দেখিয়ে দাম কমাচ্ছেন না। ফলে সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত দামে ইলিশ কিনতে পারছেন না।

এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, আমরা নিয়মিত বাজার মনিটর করছি। মাছঘাটে আড়তদার, খুচরা ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। মূলত মাছের ঘাটতি থাকায় অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে জানতে পেরেছি।

তিনি আরও বলেন, কোথাও অনিয়ম হচ্ছে কিনা মূলত সেটা দেখার জন্য আসা। ব্যবসায়ীরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখে বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

