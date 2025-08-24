  2. দেশজুড়ে

যাত্রীছাউনি এখন গোডাউন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
যাত্রীছাউনি এখন গোডাউন

দিনাজপুরের খানসামায় সরকারি অর্থে নির্মিত যাত্রীছাউনি ও টহলরত পুলিশ ও আনসার সদস্যদের বিশ্রামঘর দখনের অভিযোগ উঠেছে। সে ঘর গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছে জমি দাতারা।

স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার ২ নম্বর ভেড়ভেড়ী ইউনিয়নের পণ্ডিতপাড়া এলাকায় টহল পুলিশ রাত্রিকালীন পাহারাদার ও স্থানীয়দের বিশ্রামের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। টিনশেড-ইটের তৈরি ঘরটির ফটকে বেশ কিছুদিন তালা রয়েছে। জানালার গ্রিল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে ব্যবসার মালামাল মজুত করা হয়েছে। স্থানীয় মতিয়ার রহমানের ছেলে শাকিল ও তার সহযোগীরা এ মালামাল মজুদ করেছেন।

যাত্রীছাউনি এখন গোডাউন

জানতে চাইলে অভিযুক্ত শাকিল দাবি করেন, বিশ্রামের জন্য নির্মিত টিনশেড-ইটের ঘরটির জায়গাটি তাদের মালিকানাধীন। তাই তারা সেটিকে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছেন।

এ বিষয়ে ভেড়ভেড়ী ইউপি চেয়ারম্যান রিয়াজুল ইসলাম বাবুল বলেন, ঘরটি সরকারি অর্থে নির্মিত। এটি দখল হয়ে গেছে। বিষয়টি আগে জানতাম না। এখন জেনেছি বিষয়টি ইউএনওকে অবগত করব।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, সরকারি স্থাপনা দখল করে গোডাউন বানানো অপরাধ। দ্রুত এটি অপসারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ওসি ও ইউনিয়ন পরিষদকে বলা হয়েছে।

যাত্রীছাউনি এখন গোডাউন

খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক বলেন, ঘরটি যারা ব্যবহার করছিল তারা জমি দাতা। ছাউনিটি সাধারণত আনসার সদস্যরা রাতে ডিউটির সময় ব্যবহার করত। সেটি ঢিলে ঢালা ব্যবহার হওয়ার কারণে তেমন হয়তো খেয়াল করেনি। পরে বিষয়টি জানতে পেরে যারা ব্যবহার করছিল তাদের মালামার সরিয়ে নিতে বলায় তা সরিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই।

এমদাদুল হক মিলন/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।