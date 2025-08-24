আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে আহত ৪ পুলিশ

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে আহত ৪ পুলিশ
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলে আলম শেখ (৩৫) নামের এক আসামি ধরতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছে। এতে চার পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে অবশ্য ওই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে উপজেলার গাবসার ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
আসামি আলম শেখ ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। পরে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।
বিকেলে ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে আওয়ামী লীগ নেতা আলম শেখকে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ। এসময় তার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এতে চার পুলিশ সদস্য আহত হন।
ভূঞাপুর থানার ওসি রেজাউল করিম জানান, পুলিশ ওই আসামিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জিকেএস