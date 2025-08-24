৬ দফা দাবি
মুলা নিয়ে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
ছয় দফা দাবিতে মুলা নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম শাটডাউন থাকবে।
শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্বাধীনভাবে চালাতে নতুন জায়গায় স্থানান্তর, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে না থাকা, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও আধুনিক ল্যাব ফ্যাসিলিটি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মানসম্মত চিকিৎসা সেবা চালু, শিক্ষার্থীদের শতভাগ নিরাপত্তায় কার্যকর প্রক্টরিয়াল বডি ও দ্রুত খেলার মাঠের ব্যবস্থা।
বিক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী জাহিদুল আবেদিন নাফছি বলেন, আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পাস অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একেবারে অপ্রতুল। ক্লাসরুম ও ল্যাব নেই। আবার প্রায় এখানে সরকারি পরীক্ষা হয়। এতে সেশনজট তৈরি হচ্ছে। সময়মতো স্নাতক শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা স্থায়ী সমাধান চাই।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) মধ্যরাতে শিক্ষার্থীরা দাবির পক্ষে আন্দোলনে নেমে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ শাটডাউন ঘোষণা করে। পরে শনিবার (২৩ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মানববন্ধন করে দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা ও সংকট সমাধানের দাবি জানান।
কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নায়লা ইয়াছমীন বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আমাদের মিটিং চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের শাটডাউন কর্মসূচির কারণে কোনো ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।
