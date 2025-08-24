  2. দেশজুড়ে

ব্যবসায়ীর দামি ঘড়ি লুট ও ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই, বিএনপি নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
গ্রেফতার বিএনপি নেতা

মানিকগঞ্জে ব্যবসায়ীর ২৫ লাখ টাকা মূল্যের রোলেক্স ঘড়ি লুট ও নগদ ১৫ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় সেলিম (৫৪) নামের সাবেক এক বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সিংগাইর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে নিজ অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয় সেলিমকে।

সেলিম সিংগাইর উপজেলার বায়রা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি উপজেলার বাইমাইল গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঢাকার মোহাম্মদপুরের ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান সিদ্দিকী ও সেলিম প্রায় ১০ বছর ধরে জমি বেচাকেনার ব্যবসা করে আসছেন। শুরুতে তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিকভাবে চললেও পরবর্তীসময়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শনিবার ব্যবসায়িক কাজে সুফিয়ান প্রাইভেটকারযোগে সিংগাইর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে সেলিম ও তার ছেলেসহ ১৫-২০ জন তার গাড়ির গতিরোধ করে অতর্কিত হামলা করেন।

এসময় তারা ওই ব্যবসায়ীর কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে মারধর করে তার পরিহিত ২৫ লাখ টাকা মূল্যের রোলেক্স ঘড়ি ও গাড়ির ব্যাক ডালায় থাকা ১৫ লাখ নগদ টাকা লুট করেন। এসময় আরও পাঁচ লাখ টাকার জন্য সুফিয়ানকে টেনেহিঁচড়ে সেলিমের ব্যক্তিগত অফিসে নিয়ে আটকে রাখেন।

পরে ব্যবসায়ীর সঙ্গে থাকা শিমুল বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে তাকে উদ্ধার এবং অভিযুক্ত সেলিমকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান সেলিমের ছেলেসহ অন্যরা।

ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান সিদ্দিকী অভিযোগ করে বলেন, ‌‘ওরা দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে চাঁদা দাবি করছিল। চাঁদার টাকা না দেওয়ায় পরিকল্পিতভাবে আমার গাড়ির গতিরোধ করে। পরে ভয়ে আমি ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দেই।’

এ ঘটনায় থানায় মামলা করেন বলেও জানান ভুক্তভোগী এই ব্যবসায়ী।

সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম বলেন, সেলিমকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বাকি আসামিদের গ্রেফতারের জোর চেষ্টা চলছে।

মো. সজল আলী/এসআর/জিকেএস

