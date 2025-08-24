মা ব্যস্ত ছিলেন কাজে, পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো ভাইবোনের
নড়াইল সদরের ভদ্রবিলা ইউনিয়নের দিঘলিয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুই শিশুর নাম আমেনা খাতুন (৭) ও নাফিস মোল্যা (৫)। তারা দিঘলিয়া গ্রামের কৃষক ইকরামুল মোল্যার সন্তান।
পরিবার ও এলাকাবাসী জানান, বিকেলে শিশু দুটির মা রোকাইয়া বেগম বাড়ির পাশের ঘের পাড়ে পাটের আঁশ ছড়ানোর কাজ করছিলেন। শিশু আমেনা ও নাফিস ওখানে খেলা করছিল। এসময় তাদের বাবা ইকরামুল মেয়ে আমেনা ও ছেলে নাফিসকে বাড়িতে যেতে বলে বাজারে চলে যান। কিন্তু আমেনা ও নাফিস বাড়িতে না গিয়ে ঘেরের পানিতে গোসল করতে নামে।
বিষয়টি তাদের মা রোকাইয়া বেগম টের পাননি। দীর্ঘসময় সন্তানদের ঘের পাড়ে না দেখে মা রোকাইয়া সন্তানদের খোঁজ শুরু করেন। একপর্যায়ে ঘের থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।
হাফিজুল নিলু/এসআর/জিকেএস