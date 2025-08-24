রামুতে বাস-নোহা সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২
কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রামুর রশিদনগরে মারসা পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস ও নোহা মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও চারজনকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যার আগে রামুর রশিদনগরের স্বপ্নতরী পার্ক সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রামু হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দীন দুর্ঘটনায় নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুর্ঘটনাস্থলে পাওয়া পরিচয়পত্র সূত্রে জানা গেছে, চালকের আসনে থাকা নিহত ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইয়াসিন আহমেদ। তবে, শিশুটির পরিচয় এখনো মেলেনি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে রামু থানার ওসি তৈয়বুর রহমান বলেন, চট্টগ্রামগামী মারসা বাস ও কক্সবাজারমুখী নোহা গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে নোহা গাড়িচালক যুবক ও এক শিশু ঘটনাস্থলে নিহত হন। নারীসহ গুরুতর আহত আরও চারজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্বপ্নতরী পার্কের একজন কর্মচারী বলেন, দুটি গাড়ির সংঘর্ষে বিকট শব্দ হয়। পরে দৌড়ে গিয়ে দেখি নোহা গাড়িটি খাদে পড়ে গেছে। গাড়ির ভেতরে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একটি শিশু আটকে ছিল। খবর পেয়ে রামু থানা ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর গাড়ির নিচ হতে একটি শিশুকে চাপা অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়।
রামু হাইওয়ে ক্রসিং থানার ওসি নাসির উদ্দিন জানান, হতাহতদের পরিচয় বের করার চেষ্টা চলছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মরদেহ দুটি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জিকেএস