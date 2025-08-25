  2. দেশজুড়ে

স্কুলমাঠে দুই ছাত্রকে হাতুড়িপেটা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
স্কুলমাঠে দুই ছাত্রকে হাতুড়িপেটা

মাদারীপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই স্কুলছাত্রকে হাতুড়িপেটা করার অভিযোগ উঠেছে। আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের বড় মেহের ১৭৩নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- নুরুজ্জামান শেখের ছেলে মঈন শেখ ও খবির বেপারীর ছেলে ইসমাইল বেপারী। তারা দুজনেই ওই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয় মাঠে সহপাঠীদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যায় ইসমাইল ও মঈন। এসময় স্থানীয় কয়েকজন বখাটে তাদের খেলতে নিষেধ করে। তাদের কথা শিক্ষার্থীরা মানে না। এতে করে এই বখাটেরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় বায়জিদ ঢালী ও তামিম ঢালী ইসমাইলকে মারধর করে। এতে বাধা দিলে ও প্রতিবাদ করলে তার বন্ধু ইসমাইল ও মঈনকে হাতুড়িপেটা করে। তাদের দুইজনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে আহত দুইজনকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত ইসমাইল বেপারী জানায়, ওরা এলাকার বখাটে। প্রতিদিনই স্কুলে যাওয়া-আসার সময় আমাদের সঙ্গে বাজে আচরণ করে। মাঠে খেলতেও দেয় না। প্রতিবাদ করায় আমাদের দুইজনকে হাতুড়িপেটা করেছে। এর বিচার চাই।

অপর আহত মঈনের বাবা নুরুজ্জামান শেখ বলেন, স্কুলমাঠে ঢুকে বখাটেরা এভাবে আমাদের সন্তানদের হাতুড়িপেটা করবে এটা ভাবা যায় না। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। যাতে করে এমন ঘটনা আর ঘটতে না পারে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আছমা তামান্না বলেন, ‘কিছু বখাটে ছেলে প্রায়ই বিদ্যালয় মাঠে আড্ডা দেয়। তাদের অনেকবার নিষেধও করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কথাই তারা শুনছে না। মাঠে খেলা নিয়ে দুই শিক্ষার্থীর ওপর হামলা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।