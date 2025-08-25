গোয়াল ঘরে মিললো ৭ কেজি গান পাউডার

গোয়াল ঘরে মিললো ৭ কেজি গান পাউডার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে সাত কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য গান পাউডার জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা।
রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাহাদ মাহমুদ রিংকু।
এদিন সকাল সাড়ে আটটার দিকে সদর উপজেলার জহুরপুরটেক বিওপির সদস্যরা বকরিপাড়া গ্রামের মতিউর রহমানের গরুর গোয়াল ঘর থেকে ভারতীয় এসব বিস্ফোরক জব্দ করে।
অধিনায়ক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত পিলার ১৯/৫ এস হতে ১.৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত বকরিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা গোলাম মোস্তফার ছেলে মো. মতিউর রহমানের বসতবাড়ির গোয়াল ঘরে মজুত করা সাত কেজি ভারতীয় বিস্ফোরক জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় বাড়ির মালিক মতিউর রহমানসহ মোট পাঁচজনকে আসামি করে সদর মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/এফএ/এমএস