সাতক্ষীরায় নদীর চর দখল করে গড়া রিসোর্ট উচ্ছেদ

সাতক্ষীরায় নদীর চর দখল করে গড়া রিসোর্ট উচ্ছেদ
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে মালঞ্চ নদী সংলগ্ন চর দখল করে গড়ে তোলা একটি রিসোর্ট উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
রোববার (২৪ আগস্ট) সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের মৌখালী এলাকায় খুলনার মাহাবুব আলমের মালিকানাধীন ‘এ অ্যান্ড এন ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরস’ নামে রিসোর্টটি ভেঙে ফেলা হয়।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সম্পত্তিতে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ বেআইনি। তাই আগেই মালিককে নিজ দায়িত্বে স্থাপনাটি সরিয়ে নিতে বলা হলেও তা না করায় অভিযান চালানো হয়।
মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা (তহশিলদার) সঞ্জয় রায়, পানি উন্নয়ন বোর্ড-১ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. ফরিদুল ইসলাম, বনবিভাগের ফরেস্টার ফায়াজুর রহমান ও নীলডুমুর ট্যুরিস্ট পুলিশের এসআই সুজিত সরকার এ অভিযান পরিচালনা করেন।
তহশিলদার সঞ্জয় রায় বলেন, সরকারি জমি দখল করে রিসোর্ট বানানোর কোনো সুযোগ নেই। নিজ দায়িত্বে সরাতে বলা হলেও না করায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।
তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখছেন। তাদের মতে, সুন্দরবনের আশপাশে নতুন পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি চাঙা হবে ও স্থানীয় অনেক পরিবার স্বাবলম্বী হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ ধ্বংস করে দেওয়ায় ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হবেন।
শ্যামনগরের এক ট্যুর অপারেটর বলেন, সুন্দরবনে পর্যটক বাড়ছে। রিসোর্ট, হোটেল, গেস্টহাউস ছাড়া পর্যটন টিকে থাকবে না। কিন্তু বারবার এ ধরনের উদ্যোগ ধ্বংস করা হলে পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা মনে করেন, সুন্দরবনের নদী ও চর এলাকায় বেপরোয়া নির্মাণ কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদে প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। তাদের মতে, নিয়ম মেনে পরিকল্পিত পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রকৃতি সংরক্ষণ ও স্থানীয় অর্থনীতি দুটোই সমানভাবে সুরক্ষিত থাকে।
