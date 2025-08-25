তুরাগ নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
তুরাগ নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবিতে টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে স্থানীয়রা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কের আব্দুল্লাহপুর ও টঙ্গী বাজার এলাকায় অবস্থান নেন। একপর্যায়ে তারা ওই মহাসড়কটি অবরোধ করে রাখেন।
অবরোধের ফলে মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চলাচলকারী যাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের বুঝিয়ে বেলা ১১টার দিকে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম জানান, বিক্ষোভকারীরা আধা ঘণ্টার মতো ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছিল। পরে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম জানান, টঙ্গী বাজার ও আব্দুল্লাহপুর উত্তরার মধ্যে সংযোগকারী বেইলি ব্রিজ নড়বড়ে হয়ে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ এই ব্রিজে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া নিচ দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল না করায় টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ীরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তুরাগ নদীর ওপরে একটি স্থায়ী সেতু জরুরি হয়ে পড়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এমএস