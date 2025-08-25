  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যায় পাঁচ আসামির যাবজ্জীবন

প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, নিশাদ, খোরশেদ, তুষার, সবুজ ও প্যারিজ ডায়মন্ড। তাদের মধ্যে খোরশেদ পলাতক রয়েছেন।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক পীরজাদা প্রসূন কান্তি দাস বলেন, দীর্ঘ শুনানি শেষে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় পাঁচ আসামিকে কারাদণ্ডের আদেশ দেন বিচারক। তাদের মধ্যে খোরশেদ পলাতক রয়েছেন। দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় সাদ্দাম ও পাভেল নামে দুজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে শহরের পাটগুদাম বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মোবাইলে কথা বলছিল আনন্দ মোহন কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইব্রাহিম খলিল। এ সময় ছিনতাইকারীরা তার মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দেয়। পেছন থেকে ধরার জন্য ধাওয়া করলে ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে। এমতাবস্থায় আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় খলিলের বোন জামাই সারোয়ার হোসেন কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

