ভোটযুদ্ধে প্রকৃত সৈনিকদের বিজয়ী করতে হবে: মান্না

ভোটযুদ্ধে প্রকৃত সৈনিকদের বিজয়ী করতে হবে: মান্না
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, ‘ভোটের রাজনীতিতে বাংলাদেশ এখন টালমাটাল। ভোটযুদ্ধে প্রকৃত সৈনিকদেরকে বিজয়ী করতে হবে। তাহলে সুন্দর সুশাসন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ উপহার দেওয়া যাবে।’
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে নাগরিক ঐক্যের উদ্যোগে কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মান্না বলেন, ‘পুলিশদের কথা বলি, যদি নাগরিক ঐক্যের কারও অন্যায় দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে। কিন্তু বিএনপি করলে ভাবে ধরি, না ধরি। ছয় মাস পরে চাকরি থাকবে তো। তখন কে ক্ষমতায় থাকবে? আমি এটা প্রচারের জন্য বলি না। এখন বিএনপির সামনে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখছি না। দাঁড়াবে অনেকে। আমিও দাঁড়াতে পারি। কিন্তু বলছি না আমি তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াব। কিন্তু প্রশাসন যদি মনে করেন তারাই ক্ষমতায় যাবেন। তাহলে তখন থেকেই তাদের স্যালুট দিতে শুরু করবে।’
তিনি বলেন, ‘তিনবারে দেশে নির্বাচনের নামে যা হয়েছে, তাতে মানুষের সামনে মুখ দেখানোর উপায় নেই। পৃথিবীর কাছে আমাদের সম্মান নষ্ট হয়েছে। যদি এ সরকার ভালো নির্বাচন করে যেতে পারে। তাহলে দেশের সম্মান বাঁচবে। শেখ হাসিনা ভোটের নামে দেশের মানুষের কাছে তামাশা করেছেন। দেশের নাগরিকদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। দিনের ভোট রাতে করে নিজ দল আওয়ামী লীগ ও তাদের পাতানো বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ও জাসদের প্রার্থীদের বিজয়ী করেছেন।
নাগরিক ঐক্য বগুড়া জেলার নেত্রী রাজিয়া সুলতানা ইভার সভাপতিত্বে এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার সজীব, নাগরিক ঐক্য নেতা সাইদুর রহমান সাগর, মামুনুর রশিদ, মকুল হাসান বাবু, আলিফ হোসেন, রাজ বাহাদুর প্রমুখ।
এলবি/আরএইচ/এএসএম