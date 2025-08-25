কুষ্টিয়ায় হাসপাতালে ট্রলি-হুইল চেয়ার-মেডিকেল সরঞ্জাম দিলো জামায়াত

কুষ্টিয়ায় হাসপাতালে ট্রলি-হুইল চেয়ার-মেডিকেল সরঞ্জাম দিলো জামায়াত
মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ট্রলি, হুইল চেয়ারসহ বিভিন্ন মেডিকেল সরঞ্জাম দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর শহর শাখা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সরঞ্জাম হস্তান্তর করা হয়।
২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. নাসির উদ্দিনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ১১টি রোগী পরিবহন ট্রলি, দুটি হুইল চেয়ার, দর্শনার্থীদের জন্য বসার চেয়ার, খাবার পরিবহনের ট্রলি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।
কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হকের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আমির মাওলানা আবুল হাসেম।
তিনি বলেন, জনসেবার মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামি আদর্শ প্রতিফলিত হয়। আমরা সবসময় জনগণের পাশে থাকতে চাই।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আব্দুল গফুর, ইসলামি বক্তা ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি আমীর হামজা, কুষ্টিয়া ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা মনিরুজ্জামান মানিক এবং ডা. আরিফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে ডা. ফারুক হোসেন, কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি খায়রুল ইসলাম রবিন, কুষ্টিয়া শহর শিবিরের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, নার্স সুপার ফরিদা ইয়াসমিন, শাহনাজ খাতুনসহ জেলা ও শহর জামায়াতের নেতাকর্মী, হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
