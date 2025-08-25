প্রতিপক্ষকে কুপিয়ে মামলা করতে গিয়ে ৪ ছেলেসহ গ্রেফতার বাবা
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নারীসহ একই পরিবারের দুজনকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় উল্টো থানায় অভিযোগ করতে গেলে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার কলাতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন ওই এলাকার আব্দুল সোবহান, তার ছেলে ফেরদৌস, আলামিন, মাজাহার ও হাসিবুল।
আহত ওমর ফারুক জানান, দীর্ঘদিন ধরে সাড়ে ১৪ শতাংশ জমি নিয়ে তাদের সঙ্গে একই এলাকার আব্দুল সোবহানের সঙ্গে বিরোধ চলে আসছিল। বর্তমানে এ জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান। সোমবার ওই জমিতে জোরপূর্বক গাছ কাটতে যান সোবহান ও তার ছেলেরা। এসময় ওমর ফারুক বাধা দিতে গেলে কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে সোবহান, তার ছেলে ফেরদৌস, আলামিন, মাজাহার, হাসিবুলসহ ১০-১২ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওমরু ফারুক ও তার মা মাহমুদা বেগমকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন। আশপাশের লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে যান। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। বর্তমানে তারা সেখানে চিকিৎসাধীন।
এ ঘটনায় দুপুরে ওমর ফারুকের ভগ্নিপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় পাঁচজনের উল্লেখ ও ১২ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়েছে। পরে উল্টো থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ অভিযুক্ত সোবহান, তার ছেলে ফেরদৌস, আলামিন, মাজাহার ও হাসিবুলকে গ্রেফতার করে।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলান বলেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা ও ছেলেকে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় থানায় অভিযোগ রয়েছে। একই ঘটনায় অভিযুক্তরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা করতে এলে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইন প্রক্রিয়া চলমান।
নাজমুল হুদা/এসআর/এএসএম