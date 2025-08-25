  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে এনসিপির চার নেতার পদত্যাগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহে এনসিপির চার নেতার পদত্যাগ
পদত্যাগকারী এনসিপির চার নেতা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চার নেতা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) লিখিতভাবে তারা পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগ করা নেতারা হলেন এনসিপির নান্দাইল উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য কাওছার আহম্মেদ জিসান, আশেক আলী মণ্ডল, শেখ সাদি ও মোহাম্মদ উল্লাহ।

পদত্যাগের কারণ হিসেবে সংগঠনের নীতি, নৈতিকতা এবং আদর্শ ঠিক না থাকাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এনসিপির নান্দাইল উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য কাওছার আহম্মেদ জিসান জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘সংগঠনের নীতি, নৈতিকতা এবং আদর্শ ঠিক না থাকার কারণে পদত্যাগ করেছি। উপজেলা পর্যায়ের এনসিপির কিছু নেতা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন। আমাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।’

বক্তব্য জানতে নান্দাইল উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী ফাইজুল ইসলামের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিয়েও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে এনসিপির ময়মনসিংহ জেলা সমন্নয় কমিটির প্রধান সমন্নয়কারী জাবেদ রাসিন জাগো নিউজকে বলেন, পদত্যাগের বিষয়টি আমার এখনো জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পদত্যাগের কারণ জানতে চেষ্টা করছি।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।