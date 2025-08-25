সান্তাহার জংশন এলাকায় ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সান্তাহার জংশন এলাকায় ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
বগুড়ার আদমদীঘির সান্তাহার রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে রেলওয়ে ভূসম্পদ বিভাগ। অভিযানে তিন শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল থেকে সান্তাহার জংশন স্টেশনের রেলগেট ও আশপাশে অবৈধভাবে নির্মাণাধীন দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।
অভিযানে রেলওয়ের ভূসম্পদ বিভাগের সঙ্গে জিআরপি থানা পুলিশ, ফাঁড়ি পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও সান্তাহার রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন রেলওয়ে পাকশী বিভাগের বিভাগীয় ভূসম্পদ কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা সুলতানা, সান্তাহার স্টেশন মাস্টার খাদিজা খানম, সান্তাহার রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুর রহমান, দেওয়ান পেয়ারুল হক, শ্যামল দত্ত, রেলওয়ে কানুনগো মনোয়ারুল ইসলাম, জিআরপি থানার ওসি হাবিবুর রহমান ও নিরাপত্তা বাহিনির ইন্সপেক্টর নূর-এ নবী প্রমুখ।
অভিযানে সান্তাহার জংশন স্টেশন এলাকায় আওয়ামী লীগ অফিস ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ তিন শতাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী অবৈধ স্থাপনা এবং দেড় শতাধিক দোকানে অবৈধভাবে গড়ে তোলা বারান্দা উচ্ছেদ করা হয়।
স্টেশনের রেলগেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এসব পাঁচ শতাধিক অবৈধ দোকানপাট গড়ে ওঠায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ কারণে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।
