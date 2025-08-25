  2. দেশজুড়ে

মাইক্রোবাসে মিললো ২৫ বস্তা ভারতীয় চকলেট, আটক ৩

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে র‍্যাবের অভিযানে মাইক্রোবাস থেকে ২৫ বস্তা ভারতীয় চকলেট জব্দ করা হয়েছে। এসময় তিন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টায় ভৈরব শহরের নাটাল বাংলো সংলগ্ন এলাকা থেকে এগুলো জব্দ ও তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন মাইক্রোবাসচালক সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার আলমনগর এলাকার মনা মিয়ার ছেলে খলিল মিয়া (৩৯),
একই এলাকার ইসলামপুর গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে আলী হোসেন জাকির (৪৬) ও ফজলুর রহমানের ছেলে দুলাল মিয়া (৩৫)।

র‌্যাব জানায়, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক সেতুর ভৈরব প্রান্তে শহরের নাটালের মোড় এলাকায়
মাইক্রোবাসে তল্লাশি চালানে হয়। এসময় ২৫ বস্তা ভারতীয় কিটকাট, ক্যাডবেরিসহ বিভিন্ন ব্যান্ডের চকলেট জব্দ করা হয়। এসময় তিনজনকে আটক করে ভৈরব র‍্যাব ক্যাম্প সিপিসি-২ র‍্যাব-১৪।

ভৈরব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবির সেরনিয়াবাত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি মাইক্রোবাসে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চকলেট জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজীবুল হাসান/এসআর/এএসএম

