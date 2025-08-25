গাঁজা নিয়ে কারাগারে প্রবেশকালে কর্মচারী আটক

গাঁজা নিয়ে কারাগারে প্রবেশকালে কর্মচারী আটক
যশোরের কেন্দ্রীয় কারাগারে গাঁজা নিয়ে প্রবেশের সময় আব্দুস শুকুর নামে এক কর্মচারী আটক হয়েছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে কারাগারে প্রবেশের সময় তল্লাশিকালে তাকে আটক করা হয়।
আব্দুস শুকুর যশোর কারাগারে দুই বছর ধরে সিভিল স্টাফ (কর্মকার) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ শুকুরকে পুলিশে সোপর্দ করলে মাদকদ্রব্য মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
শুকুর মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার খুনিরটেক গ্রামের মৃত মহিম উদ্দিনের ছেলে।
কারাগার সূত্র জানায়, শুকুর মূলত কারাগারের ভেতরে কামারের কাজ করেন। নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সোমবার সকালে ভেতরে যাচ্ছিলেন। প্রবেশের আগে সহকারী প্রধান কারারক্ষী আবুল হাশেম তার দেহ তল্লাশি চালান। এসময় তার শার্টের ভেতরে কৌশলে বুকের পাশে লুকানো অবস্থায় একটি পলিথিনে মোড়ানো ১২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। পরে কারা কর্তৃপক্ষ যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় সোপর্দ করলে থানার এসআই আনিছুর রহমান বাদী হয়ে মাদক মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করেন। সন্ধ্যায় তাকে আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক কারাগারে পাঠানো নির্দেশ দেন।
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার শরিফুল আলম বলেন, ‘ঘটনার পরপরই প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। একই সাথে তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে আমাদের জানায় গাঁজা সেবনের জন্য সে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিলো। তবে আমরা ধারণা করছি, এতো গাঁজা একা খাওয়ার সম্ভব না। ভিতরে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তবে কার কাছ থেকে নিয়েছে বা কারাগারের ভিতরে কাকে দিবে সেটা আমাদের জানায়নি। বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্ত করছি।’
