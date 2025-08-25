  2. দেশজুড়ে

ব্যারিস্টার মামুন বিএনপির কেউ না: সেলিম ভূঁইয়া

প্রকাশিত: ১০:১০ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
কুমিল্লায় বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলটির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন বিএনপির কেউ না। তিনি আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া।

সোমবার (২৫ আগস্ট) কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ‘২৪ আগস্ট হোমনা ও মেঘনা উপজেলার আসন পুনর্বিন্যাসের মামলার শুনানির সময় ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখলেন। এসময় তিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলে দাবি করেন। আমি জনতার কাছে জানতে চাই, আপনারা কি ওই সময়ে নির্বাচনে অংশ নিতে পারছিলেন? পারেন নাই, তাহলে কীভাবে এটি সুষ্ঠু নির্বাচন হইলো? তখন দিনের ভোট হয়েছিল রাতে। মানুষ কেন্দ্রে যেতে পারে নাই। ওই সমস্ত লোকজন ও নাকি বিএনপির নমিনেশন চায়।’

তিনি বলেন, “অথচ ওই লোক (ব্যারিস্টার মামুন) বলছে নির্বাচন নাকি সুষ্ঠু হয়েছিল। তখন উপস্থিত দর্শরাক তাকে আর কোনো বক্তব্য রাখতে দেন নাই। ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দিয়ে তাকে সেখান থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত লোকজন এখন বিএনপির সুবিধা নিতে আসছে। গত ১৭ বছর কোনো খোঁজ না নিয়ে এখন আসছে সুবিধা নিতে। এরা মূলত বিএনপির কেউ নয়।”

সেলিম ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে আমরা কুমিল্লার ১১টি আসন আমাদের নেতা তারেক রহমানকে উপহার দিতে চাই। বিএনপি নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করে সরকার গঠন করবে। আর সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবে তারেক রহমান।’

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক রেজাউল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে সদস্যসচিব সফিউল আলম রায়হানের সঞ্চালনায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাজী আমিনুর রশিদ ইয়াছিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু ও সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিউর রহমান রাজীব।

