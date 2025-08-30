দিনাজপুর
গণঅধিকার পরিষদের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ, জেলা সভাপতি আহত
দিনাজপুরে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেছে। এসময় জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম আহত হয়েছেন। তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১টার সময় শহরের চাড়ুবাবুর মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে দিনাজপুরের সদর হাসপাতাল মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
জানা যায়, ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুর সোয়া ১২টার সময় দিনাজপুরে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন দলটির নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের লিলির মোড়, মর্ডান মোড় অতিক্রম করে চাড়ুবাবুর মোড় হয়ে থানা মোড়ে জেলা জাতীয় পার্টির অফিসের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পুলিশ চাড়ুবাবুর মোড়ে মিছিলটি আটকে দেয়। সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে শফিকুল ইসলাম আহত হন। এসময় মিছিলকারীরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে কোতয়ালী থানার সামনে জাতীয় পাটির অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করলে আগে থেকে অবস্থান নেওয়া সেনাবাহিনী ও পুলিশের কারণে যেতে পারেনি। তবে তারা সেখানে বসে কিছু সময় বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নেন।
পরে আহত অবস্থায় সভাপতি শফিকুল ইসলামকে প্রথমে ২৫০ শয্যা দিনাজপুর জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
গণঅধিকার পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম বলেন, দুপুর সোয়া ১২টার সময় দিনাজপুরের সদর হাসপাতাল মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের চাড়ুবাবুর মোড় অতিক্রম করার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এ নিয়ে মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায পুলিশ লাঠি চার্জ করলে মিছিলের সামনে থাকা সভাপতি শফিকুল ইসলামসহ কয়েকজন আহত হন।
চিকিৎসাধীন অবস্থায় দলটির জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলাম। শহরের চাড়ুবাবুর মোড়ে পুলিশ বাধা দেয়। এসময় আমরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে থানা মোড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে আমি ডান পায়ে, হাতে ও বুকের বাম পাশে আঘাত পাই।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান বলেন, মিছিলকারীরা আমাদের জানিয়েছিল তারা চাড়ুবাবুর মোড় হয়ে বাসুনিয়াপট্টি হয়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা থানার দিকে আসার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। কিন্তু কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দিনাজপুর গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম কীভাবে আহত হয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের জানা নেই।
এমদাদুল হক মিলন/এমএন/জেআইএম