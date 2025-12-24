  2. দেশজুড়ে

সরকারি জমিতে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার মার্কেট নির্মাণ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সরকারি জমিতে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার মার্কেট নির্মাণ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে সরকারি হাসপাতালের জমি দখল করে অবৈধভাবে মার্কেট নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে অমিত হাসান নামে সেচ্ছাসেবক দলের এক নেতার বিরুদ্ধে। ফলে ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত যানজটে ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন থেকে দখলদারদের সতর্ক করলেও নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছে।

জানা গেছে, অমিত হাসান সোনারগাঁ পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তা-বারদী ব্যস্ততম সড়কের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় এ মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে ওই সড়কে প্রতিনিয়তই যানজট লেগে ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, ব্যস্ততম মোগরাপাড়া চৌরাস্তা-বারদী সড়কের সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় তিন রাস্তার মোড়ে সরকারি জমি দখল করে অমিত হাসান অবৈধভাবে আধাপাকা মার্কেট নির্মাণ করছেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তবে প্রশাসনের নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে অবৈধভাবে মার্কেট নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এতে করে ওই সড়কের চলাচলকারী বিভিন্ন পরিবহন যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পড়েছেন।

এদিকে সেচ্ছাসেবক দলের এই নেতার কাণ্ডে পথচারী ও স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা জানান, অবৈধভাবে নির্মাণ করার খবরে প্রথমদিকে এসিল্যান্ড গিয়ে বাধা দেয়। পরবর্তীতে ইউএনও, এসিল্যান্ডসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ব্যক্তিদের ম্যানেজ করে এ কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক জানান, সড়কের যে অংশে মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে এটি হাসপাতালের জায়গা। এখানে স্থাপনা নির্মাণ করলে যানজটের সৃষ্টি হবে এবং রোগীরা ভোগান্তিতে পড়বেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ তাৎপর হলে বন্ধ হবে।

সোনারগাঁ পৌরসভা বিএনপির সমর্থক মাজেদুল ইসলাম জানান, বিএনপিকে বিতর্কিত করতে একটি মহল দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপকর্মে ব্যস্ত। হাসপাতালের জায়গায় প্রথমে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দোকান নির্মাণ করে মোটা অংকের অগ্রিম টাকায় ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসে ভাড়া তুলছেন। এ বিষয়টি দেখার পর যুগ্ম-আহ্বায়ক অমিত হাসানও আধা পাকা মার্কেট নির্মাণ করছেন। স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এ কাজ করা হচ্ছে। উপজেলা প্রশাসনের মাত্র ২০০ গজ দূরত্বে এ দখলদারিত্ব। ম্যানেজ হওয়ার কারনেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

অভিযুক্ত সোনারগাঁ পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক অমিত হাসান বলেন, জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকার কারনে বিএনপির নেতাকর্মীদের বসার জন্য একটি কার্যালয় করা হচ্ছে। এটা আমার ব্যক্তিগত মার্কেট তৈরি করছি না।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুমাইয়া ইয়াকুব জানান, এসিল্যান্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ আইনশৃঙ্খলা কমিটি সভায় উপস্থাপন করা হবে। অবৈধ দখল হলে অবশ্যই তারা উচ্ছেদ করবেন। উচ্ছেদের জন্য তারা আমাদের আবেদন করতে বলেছেন।

সোনারগাঁ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সালাউদ্দিন সালু বলেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতার সরকইর জায়গা দখলের বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জমি সরকারি হাসপাতালের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. আকাশ/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।