জীবননগরে মাদকাসক্ত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিলেন বাবা
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে টুটুল মিয়া (২৫) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছেন তার বাবা রফিক হোসেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার পেয়ারাতলা গ্রামের রফিক হোসেনের ছেলে টুটুল মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবনে আসক্ত ছিলেন। তিনি নিয়মিত নিজ বাড়িতেই মাদক সেবন করে মাতলামি করতেন, যার ফলে পরিবারে চরম অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল।
ছেলের এমন আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে পিতা রফিক হোসেন নিজেই মাদকাসক্ত ছেলে টুটুল মিয়াকে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে যান।
পরে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল-আমীন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে টুটুল মিয়াকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
এ বিষয়ে পিতা রফিক হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সে মাদক সেবন করে আসছে। শত চেষ্টা করেও আমি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি। তার মাতলামিতে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকতো। বাধ্য হয়েই তাকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছি।
স্থানীয়রা বলছেন, পরিবার ও সমাজকে রক্ষায় এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে।
