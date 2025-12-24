নলছিটি লঞ্চ টার্মিনাল এখন ‘শহীদ ওসমান হাদি লঞ্চ টার্মিনাল’
পরিবর্তন হতে যাচ্ছে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার লঞ্চ টার্মিনালের নামে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদিরের স্মরণে লঞ্চ টার্মিনালের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ’র নির্বাহী প্রকৌশলী আমজাদ হোসেন।
তিনি জানান, শহীদ ওসমান হাদির নলছিটির সন্তান হওয়ায় তার স্মরণে লঞ্চ টার্মিনালের নামকরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে টার্মিনালের সংস্কার ও রঙের কাজ শুরু হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন নলছিটি লঞ্চ টার্মিনাল পরিদর্শনে আসবেন।
নলছিটি পৌর শহরের বাসিন্দা শাহাদাৎ হোসেন ফকির বলেন, ওসমান হাদিরের স্মরণে একটি স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলাম। তার নামে লঞ্চ টার্মিনালের নামকরণ হলে নলছিটিবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।
এনএইচআর/এমএস