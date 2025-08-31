ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু
কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদে জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে বিপ্লব (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার রমনা ইউনিয়নের ভট্রপাড়া এলাকার ব্রহ্মপুত্র নদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ওই ইউনিয়নের সাতঘরি এলাকার ছমছেল আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, নিহত যুবক বিপ্লব দুপুরে ঝাঁকি জাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে যান। নদে জাল ফেলতে গিয়ে স্রোতের পানিতে তলিয়ে যান তিনি। পরে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজির ঘণ্টাখানেক পর ভাটি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।
চিলমারী নৌপুলিশ ফাঁড়ির আইসি ইমতিয়াজ কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিখোঁজের একঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
