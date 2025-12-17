  2. দেশজুড়ে

নাশকতা মামলায় মাগুরা জেলা আ’লীগের সহ-সভাপতি গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১০:১৬ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নাশকতার মামলায় মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুন্সী রেজাউল হককে (৮৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মাগুরা শহরের পারনান্দুয়ালী মুন্সীপাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাশকতার অভিযোগে তদন্তনাধীন মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নামে অন্য কোনো মামলা আছে কিনা সেটির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। বুধবার রাতেই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এদিকে পরিবারের দাবি, মুন্সী রেজাউল হক একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা। মামলা না থাকলেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রেজাউল হকের মেয়ে অ্যাডভোকেট মালতি বলেন, ‘আমার বাবার বয়স ৮৬ বছর। শারীরিকভাবে নানা অসুখে ভুগছেন। তার নামে কোনো মামলা নেই। তিনি কোথাও পালিয়েও যাননি। তারপরও এই বিজয়ের মাসে বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করে মাগুরার পুলিশ প্রশাসন অন্যায় আচরণ করেছেন।’

