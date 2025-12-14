ফেনী রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি শাহাদাত, সম্পাদক দিদার
ফেনী রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে দৈনিক নয়া দিগন্ত ফেনী অফিস প্রধান ও দৈনিক ফেনীর সময় সম্পাদক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সভাপতি ও এটিএন নিউজ দিদারুল আলম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের দিন সবকটি পদে একক প্রার্থী থাকায় নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন খাঁন শাহাদাত-দিদারের নেতৃত্বাধীন ১৯ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলের প্রত্যেককে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন।
কমিটির অন্যান্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মাঈন উদ্দিন (দৈনিক স্টার লাইন), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ নিলয় (দেশ টিভি) ও জসিম উদ্দিন ফরায়েজী (জিটিভি), কোষাধ্যক্ষ মো. শফি উল্লাহ রিপন (দেশ রূপান্তর ও ইউএনবি), দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (সাপ্তাহিক নীহারিকা), প্রচার সম্পাদক আজিজ আল ফয়সাল (দৈনিক রূপালী বাংলাদেশ), সাহিত্য সম্পাদক মুহাম্মদ মিজানুর রহমান (আমার সংবাদ), সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. আলাউদ্দিন (দৈনিক আমার কাগজ), ক্রীড়া সম্পাদক তানজিদ উদ্দিন শুভ (সাপ্তাহিক ফেনীর প্রত্যয়) ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক হাবীব উল্যাহ মিয়াজী (আজকের দর্পণ)।
এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্যগণ হলেন শুকদেব নাথ তপন (সাপ্তাহিক ফেনীর আলো), আরিফুল আমিন রিজভী (দৈনিক ফেনী), এনামুল হক পাটোয়ারী (দৈনিক নয়াপয়গাম), যতন মজুমদার (দৈনিক যুগান্তর), আলী হায়দার মানিক (দৈনিক ফেনীর সময়), মো. ওমর ফারুক (দৈনিক ইনকিলাব) ও নুর উল্যাহ কায়সার (দৈনিক বণিক বার্তা ও ঢাকা মেইল)।
আবদুল্লাহ আল মামুন/আরএইচ