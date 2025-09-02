  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীর জরিমানা

প্রকাশিত: ০৫:৫৯ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জব্দ হওয়া পলিথিন

টাঙ্গাইল পৌর শহরের পার্ক বাজারে নিষিদ্ধ ঘোষিত ২ হাজর ৬৭১ কেজি পলিথিন জব্দ করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় নিষিদ্ধ পলিথিন মজুত রাখার অপরাধে দোকান মালিককে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান আসিফ পেলে।

পরিবেশ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করে ও র‍্যাব-১৪ এর টিম উপস্থিত থেকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিপ্লব কুমার সূত্রধর বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পলিথিনগুলো জব্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এএমএ

