নারায়ণগঞ্জে যুবক হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে যুবক হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় যুবককে হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদণ্ড ও ১৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. মোমিনুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হলেন- সোনারগাঁয়ের ললাটি এলাকার আফছার উদ্দিনের ছেলে তাওলাদ ওরফে জহিরুল (৪৮)।

অপরদিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মিজান (৩৫), মোহাম্মদ আলী (৩৮), আব্দুল লতিফ (৬৫), হানিফ (৩৬), সোহেল (৫০), সবুজ (৩৫), মিলন (৪১), সেলিম (৪৩), গোলজার (৩৯), লেদা ফারুক (৪০), রাসেল (৪০), মোমেন (৩৮), সাদ্দাম, শাহীন (৩৯), রুহুল আমিন (৩৮), আবুল (৩৮) ও পণ্ডিত (৪৩)। এরমধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী ছাড়া বাকিরা পলাতক।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেছেন, ‘নজরুল ইসলাম বাবু হত্যা মামলায় আদালত একজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।’

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট একেএম ওমর ফারুক নয়ন বলেন, ‘মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় ২০১২ সালের ৩১ মে রূপগঞ্জের মাছিমপুর এলাকার মো. জালাল মিয়ার ছেলে নজরুল ইসলাম বাবুকে কুপি হত্যা করা হয়। পরে এ ঘটনায় মো. জালাল মিয়া বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।’

