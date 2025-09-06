মুন্সীগঞ্জে অতিরিক্ত মদ্যপানে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩
মুন্সীগঞ্জে অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আরও তিনজন অসুস্থ অবস্থায় মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত থেকে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার কাঁঠাদিয়া-শিমুলিয়া ইউনিয়নের কাঁঠাদিয়া গ্রামের বাচ্চু বেপারী (৬০), একই গ্রামের ইব্রাহিম মুন্সী (৬০) এবং সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের ঘাসিপুকুরপাড় এলাকার হোসেন ডাক্তার (৬৫)।
এদের মধ্যে বাচ্চু বেপারী বৃহস্পতিবার রাতে এবং অন্য দুজন শুক্রবার মারা যান। অপরদিকে অতিরিক্ত মদ্যপানে অসুস্থ রহমতউল্লাহ বেপারীকে (৬০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর অসুস্থ আলামিন (৪৬) ও সিজানকে (২৮) স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, ওই ছয়জন দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন।
কাঁঠাদিয়া-শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মৃতদের দাফন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
এ বিষয়ে টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ঢাকায় মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
সূত্র: ইউএনবি
এমএমএআর/এএসএম