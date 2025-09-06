শিল্প উপদেষ্টা
দেশ মুক্তি পেলেও প্রত্যাশিত সংস্কার এখনো সম্পন্ন হয়নি
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ৩৬ জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশিত সংস্কার এখনো সম্পন্ন হয়নি। যদি ভেবে থাকেন ফ্যাসিবাদী পরাজিত শক্তি আর ফিরে আসবে না, তাহলে ভুল করছেন। তারা ফিরে আসার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) নাটোর শহরের ভবানীগঞ্জ এলাকায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন শেষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
আদিলুর রহমান বলেন, যে লক্ষ্যে একঝাঁক তরুণ প্রাণের বিনিময়ে অন্ধকার থেকে দেশে আলো জ্বালিয়েছিলেন, দেশকে সেই আলোর পথে নিয়ে যেতে হবে। কাঙিক্ষত সংস্কার ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গত সাড়ে ১৫ বছর দেশের ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। তার প্রতিবাদ করতে গেলেই গুম, নির্যাতন, হত্যা, আয়না ঘর ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল। এরকম অবস্থায় একদল তরুণ জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। জুলাই যোদ্ধাদের স্মরণে জুলাই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সারাদেশে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। জুলাই যোদ্ধারা জাতির সূর্যসন্তান। তাদের প্রাপ্য সম্মান আমাদের দিতে হবে।
নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের সভাপতিত্বে সমাবেশে গণপূর্ত সচিব নজরুল ইসলাম, নাটোরের পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম, শহীদ পরিবারের সদস্য দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
