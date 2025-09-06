মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য-মাছ রক্ষায় কাজ করবে সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, টাঙ্গুয়ার হাওর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাওর। এই হাওরের জীববৈচিত্র্য ও মাছ রক্ষার জন্য সরকার কাজ করবে। সেই সঙ্গে টাঙ্গুয়ার হাওরের পর্যটন দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সুনামগঞ্জ জেলার মৎস্য সম্পদ রক্ষায় করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরোও বলেন, হাওর কিংবা নদীতে জেলেরা নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন, এটি বন্ধ করতে হবে। এমনকি এইসব জাল যেখান থেকে আমদানি করা হয় সেখানেও নিয়মিত অভিযান চালালে নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার কমবে। এতে মাছের বংশবৃদ্ধি বাড়বে। দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষায় আভয়াশ্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
এসময় সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, পুলিশ সুপার তোফায়েল আহাম্মেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
